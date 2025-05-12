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В ЦИК отметили, что электронное голосование стоит дороже обычного
12 мая 2025 / 14:57
В ЦИК отметили, что электронное голосование стоит дороже обычного
© Артем Процюк/ ТАСС

Организация дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и электронного голосования (ЭГ) стоят дороже, чем волеизъявление с помощью бумажных бюллетеней, но "точно не триллион рублей". На это обратил внимание заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Депутаты комитета попросили Булаева поделиться оценками стоимости организации и проведения ДЭГ и ЭГ. Он отметил, что ЦИК подготовит и предоставит соответствующую сводную таблицу.

"К настоящему моменту мы завершили работу над созданием цифровой платформы - это новая система ГАС "Выборы". Оборудование, которое полностью заменено, работает на организацию ДЭГ и ЭГ. А также есть специальное оборудование, серверные, которые работают только на ДЭГ. Есть расходы, которые ведет Минцифры, обеспечивающее контур безопасности, и эти расходы не проходят через ЦИК. В целом мы готовы подготовить и предоставить такую сводную таблицу. Это точно не триллион рублей. В нашей избирательной системе подобные цифры никогда не фигурировали", - указал зампред ЦИК. 

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