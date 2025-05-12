Песков: для поиска пути к прекращению огня на Украине нужны прямые переговоры

Для прекращения огня нужны прямые переговоры между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье журналисту британского телеканала Sky News.

"Необходимо вести прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "упрощенный подход к прекращению огня неуместен".

В минувшую субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск посетили Киев, где во время переговоров с украинской стороной предложили 30-дневное перемирие с 12 мая.