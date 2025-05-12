В Париже заявили, что белый сверток на столе у Макрона - салфетка, а не наркотик

Белый сверток, который президент Франции Эмманюэль Макрон спешно убрал со стола перед журналистами, - это не наркотики, а носовой платок. Об этом заявили в Елисейском дворце.

Ранее в доступе оказалось видео с французским лидером, премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сделанное в поезде в ходе поездки в Киев.

На видео Макрон после начала съемки журналистами их встречи, спохватившись, торопливо убрал со стола небольшой белый сверток.

"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что простой носовой платок выдают за наркотик", - следует из сообщения, размещенного на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Вместе с тем в администрации президента Франции усмотрели в распространении информации про инцидент в поезде происки врагов: "Эту дезинформацию распространяют враги Франции, как за рубежом, так и внутри страны".

Кроме того, в Елисейском дворце уточнили назначение салфетки. "Это носовой платок. Чтобы сморкаться", - говорится в подписи к фотографии, на котором купным планом изображен упомянутый белый сверточек.