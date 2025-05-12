Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали девять бомб JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 9 американских авиабомб JDAM, 2 снаряда системы HIMARS и 135 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 289 танков и других боевых бронемашин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц специальной военной автомобильной техники.