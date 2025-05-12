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Гуцул продлили срок домашнего ареста на 30 дней
12 мая 2025 / 16:01
Гуцул продлили срок домашнего ареста на 30 дней
© Вениамин Демидецкий/ ТАСС

Районный суд Кишинева продлил на 30-дневный срок меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу о финансировании ее избирательной кампании в 2023 году.

"Одобряется ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул. Сторона обвинения попросила продление домашнего ареста еще на 30 дней с 14 мая", - следует из постановления суда.

Адвокат Гуцул Сергей Морару назвал такое решение необоснованным и заявил о намерении его оспорить в Апелляционной палате Кишинева. "Сторона обвинения в очередной раз не предоставила никаких доказательств для ее содержания под стражей", - подчеркнул он.

Со своей стороны, прокурор Адриан Скутару полагает, что на свободе Гуцул может оказать давление на процесс сбора доказательств или попытаться скрыться от уголовного преследования. При этом он отказался называть сроки, когда прокуроры направят в суд свои обвинения в адрес Гуцул. 

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках нового уголовного дела, которое ведет Национальный центр по борьбе с коррупцией совместно с прокуратурой Кишинева. 

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, поскольку политик заявляет о нацеленности укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, проводимую Кишиневом. 

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