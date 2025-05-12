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Sky: Трамп поддержал Москву в вопросах переговоров с Киевом
12 мая 2025 / 16:14
Sky: Трамп поддержал Москву в вопросах переговоров с Киевом
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп принял сторону России в вопросе возможных прямых переговоров Москвы и Киева в Турции, обезоружив лидеров стран Европы. Соответствующую точку зрения изложил обозреватель телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

Главы около 30 государств полагали, что президент США поддержит их, когда выдвигали ультиматум об обязательном 30-дневном перемирии без предварительных условий, но Трамп "в конечном счете, по всей видимости, встал на сторону президента РФ Владимира Путина", отмечает Вагхорн. Европа больше не сможет надеяться на давление на Москву со стороны Вашингтона, а потому ей придется действовать в одиночку, указал он.

В минувшее воскресенье Трамп призвал Киев немедленно согласиться на российское предложение о прямых переговорах в Турции 15 мая. Он выразил мнение, что украинскому руководству следует "немедленно согласиться" на это, а Европе и США дождаться итогов этих переговоров, чтобы "действовать соответствующим образом".

Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил киевским властям возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле.

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