ВЦИОМ: жители России назвали главную причину для заключения брака

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 45% жителей России назвали главной причиной для вступления в брак желание быть вместе с любимым человеком (5 п.п. к 2005 г.).

Кроме того, отмечается, что за два десятка лет существенно выросли средние показатели ожидаемого и желаемого числа детей. Так, в 2005 году среднее ожидаемое число детей составляло 1,9, а в 2025 - уже 2,4. Желаемое число также выросло с 2,4 до 3,2.

Вместе с тем среди молодежи (18-24 года) увеличилось желаемое (с 2,1 до 3,1) и ожидаемое (с 1,9 до 2,4) число детей, что свидетельствует об укреплении позитивного образа многодетной семьи у молодых людей.

По данным опроса, граждане также в три раза чаще стали называть религиозные и национальные традиции мотивом для заключения брака.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 апреля текущего года методом телефонного интервью среди 1 600 россиян старше 18 лет.