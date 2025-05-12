Орбан: членство Украины в ЕС повлечет за собой войну Европы и России

Предоставление членства Украине в Европейском союзе приведет к тому, что все страны объединения будут втянуты в военный конфликт с Россией. На этом акцентировал внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе конференции спикеров европейских парламентов в Будапеште.

"Как соседняя с Украиной страна, мы полагаем, что если Украина будет принята в Евросоюз, то он также будет втянут в войну", - сказал он на встрече, проходившей в венгерском парламенте. Орбан также отметил, что Евросоюз никогда не принимал в свой состав страны, находящиеся в состоянии войны.

Вместе с тем он посетовал на то, что главы большинства европейских государств нацелены продолжать предоставлять военную помощь Украине. "У нас другое мнение на этот счет. Мы думаем, что чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше жизней будет потеряно", - указал премьер.

Кроме того, по его словам, ускоренное присоединение Украины к сообществу, за которое выступает Брюссель, вызовет крайне серьезное ухудшение социально-экономической ситуации во всех странах Евросоюза. "Кризис сельского хозяйства, безработица, задолженность, падение уровня жизни", - заключил политик.