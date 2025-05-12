Отток российских граждан из Эстонии впервые за 20 лет превысил приток

Число покинувших Эстонию российских граждан превысило данные о прибывших впервые за 20 лет. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики республики.

Так, в 2024 году в Эстонию прибыли 600 россиян, это стало почти трехкратным снижением в сравнении с 2019 годом, когда в балтийскую страну приехали около 1,7 тыс. граждан РФ. Уточняется, что число мигрантов из России оказалось рекордно низким за два десятилетия лет.

Соответствующие данные фиксируются на фоне общего оттока населения из Эстонии. Около 50% эстонских мигрантов направилось в Финляндию, а также в Россию, Великобританию, Германию и США.