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Политика
CNN: Лула да Силва предложил свое посредничество по Украине
12 мая 2025 / 17:11
CNN: Лула да Силва предложил свое посредничество по Украине
© Александр Щербак/ ТАСС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время прошедших 9 мая в Кремле переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным предложил свою кандидатуру в качестве посредника на возможных переговорах с Украиной. Об этом информировал телеканал CNN Brasil, ссылаясь на специального помощника главы южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморима.

Сообщается, что в ходе переговоров Лула да Силва обсудил предложения, подготовленные ранее совместными усилиями Пекина и Бразилиа, а также "предложил свою посредническую помощь". Дипломат отметил, что позиция бразильского руководства близка к той, которую заняла администрация президента США Дональда Трампа - содействовать скорейшему началу переговорного процесса.

Вместе с тем, по его словам, Евросоюзу следовало бы сыграть основополагающую роль в начале переговоров о мирном урегулировании, которое позволит сообществу начать уделять больше внимания внутренним проблемам, таким как миграция и социальное обеспечение. Кроме того, Аморим обратил внимание, что российское руководство "не допустит членства Украины в НАТО".

В ночь на 11 мая Путин, выступая перед журналистами в Кремле, предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

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