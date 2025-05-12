Алаудинов призвал жителей России не делиться на национальности

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов призвал российских граждан не делиться на национальности и вероисповедания.

"Хочу призвать население России, чтобы оно делало максимум для того, чтобы сплотить наш народ. Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на черных и белых. Сделайте все для того, чтобы мы стали одним, единым целым", - указал он в своем Telegram-канале.

Алаудинов отметил, что может призвать население РФ только к тому, "чтобы они не сомневались". Победа будет за Россией и это однозначный вопрос, заключил он.