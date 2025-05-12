В России до 2036 года построят свыше 1,6 тыс. гражданских судов

Базовый сценарий стратегии развития судостроительной промышленности РФ до 2036 года предусматривает строительство свыше 1,6 тыс. гражданских судов и морской техники. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими замами.

"Учтена динамика выбытия имеющихся судов, большинство из них построено в 70-80 годы прошлого века. Их ритмичное замещение на современные, технологичные изделия является главным вызовом отечественного судостроения. В базовом сценарии стратегии до 2036 года на российских верфях предполагается постройка свыше 1,6 тыс. единиц гражданских судов и морской техники", - указал он.

Мантуров отметил, что приоритетными являются суда для Северного морского пути и транспортного коридора Север - Юг. Кроме того, в стратегии сделан упор на развитии компетенций по крупнотоннажным проектам, включая танкеры для перевозки нефти, газовозы, танкеровозы и балкеры. Повышенное внимание уделено строительству ледоколов, судов обеспечения и технического обслуживания, форсированному обновлению пассажирского и рыбопромыслового флота.

Еще одна задача, над которой работают отечественные предприятия, касается замещения иностранного судового комплектующего оборудования. "А в целях эффективной эксплуатации флота стратегический подход предполагает развитие судоремонтных центров с разветвленной логистикой поставок комплектующих", - заявил министр.

Вместе с тем, по его словам, приоритетом российских кораблестроителей является выполнение гособоронзаказа. Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года находится в заключительной стадии подготовки, уточнил он.

Мантуров также обратил внимание, что гражданские и военные задачи верфей должны быть синхронизированы.