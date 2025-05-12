Курды готовы на мир с Турцией

Андрей Отиков, международный обозреватель

Рабочая партия Курдистана (РПК) после десятилетий вооруженной борьбы с турецкими властями объявила о самороспуске. Это решение было принято по итогам внеочередного съезда 5-7 мая. Как сообщает аффилированное с РПК информационное агентство “Фират”, в итоговой резолюции постановляется “расформировать организационную структуру РПК и прекратить вооружённую борьбу. Управление процессом практического перехода возложить на Абдуллаха Оджалана. Прекратить деятельность под именем РПК”.

Партия была основана в 1978 году Абдуллахом Оджаланом с целью создания курдского государства в юго-восточных регионах Турции. В середине 90-х годов прошлого века РПК отказалась от этой идеи и стала добиваться равных прав для курдов и формирования их автономии в рамках турецкого государства. В 1979 году Оджалан эмигрировал в Сирию, откуда руководил вооруженной борьбой вплоть до 1998 года, когда Дамаск под давлением Анкары потребовал от него покинуть страну. После этого лидер РПК безуспешно пытался найти убежище на территории различных государств, в том числе в России. В итоге он остановился в греческом посольстве в Кении. Позже по пути в аэропорт Найроби он был задержан и передан турецким спецслужбам. В 1999 году он был признан виновным в госизмене и сепаратизме и приговорен судом к высшей мере наказания. Однако под давлением различных международных организаций и в связи с отменой смертной казни в Турции приговор был заменен на пожизненное заключение. Наказание лидер РПК отбывает в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Сама партия в Турции признанана террористической организацией. Всего за десятилетия боевых действий между турецкими силами безопасности и РПК погибло свыше 40 тыс человек.

В феврале этого года 76-летний Абдуллах Оджалан выступил с призывом к своим сторонникам сложить оружие и распустить РПК.

- Я беру на себя историческую ответственность за этот призыв к разоружению. Проведите свой съезд и примите решения об интеграции с государством и обществом, - отметил он тогда.

После нынешних событий встает вопрос о судьбе Абдуллаха Оджалана. Нельзя исключать, что имела место сделка. По крайней мере, в октябре 2024 года лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что, “если изоляция главы террористов (то есть Оджалана – прим. редакции) будет снята, пусть он придет в парламент, <...>, объявит, что с терроризмом покончено и организация (РПК) распущена”. То есть ценой самоликвидации РПК может стать освобождение уже далеко не молодого Абдуллаха Оджалана из заключения.

Комментируя решение РПК, глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, заявил, что “процесс по избавлению Турции от терроризма, возглавляемый нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, достиг важной стадии”.

Действительно, Эрдоган может праздновать победу. Он в очередной раз проявил себя великолепным тактиком и стратегом. Причем курдскую проблему он успешно решает не только на своей территории, но и в соседней Сирии. Там в марте новые власти в Дамаске, которые пользуются поддержкой Анкары, заключили соглашение с курдской автономной администрацией, контролирующей восточные и северо-восточные районы страны, об интеграции всех ее гражданских и вооруженных структур в общесирийские государственные институты. Таким образом, было положено начало ликвидации и этого оплота курдов, боевые части которых в Турции считали ответвлением РПК и неоднократно проводили против них вооруженные операции.

Примечательно, что решение РПК приветствовали и в Иракском Курдистане. Президент Нечирван Барзани заявил, что этот шаг “демонстрирует политическую зрелость и прокладывает путь к подлинному диалогу, который укрепляет сосуществование и стабильность в Турции и во всем регионе”. При этом сами власти в Эрбиле пользуются значительной степенью самостоятельности и в ряде случаев не координируют свою политику с Багдадом или даже вступают с ним в конфликты. Стоит также напомнить, что в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане состоялся успешный референдум о незавимости. Голосование проходило на фоне активизации боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) и ослабления центральных иракских властей. Позже Багдаду удалось стабилизировать обстановку, выбить террористов с занимаемых ими территорий. Итоги курдского референдума отложили в долгий ящик. Но для всех очевидно, что при благоприятной обстановке результаты голосования вновь введут в политическую повестку. Иными словами, иракские курды, хоть и имеющие вооруженные формирования Пешмерга, политическими методами добиваются впечатляющих результатов, пусть и не столь быстро. Вода камень точит – это про них.

Что касается турецких курдов, то после объявления о самороспуске РПК на повестку выходит вопрос об их дальнейшей судьбе. Ближайшие недели и месяцы покажут, готово ли руководство в Анкаре делать встречные шаги. По крайней мере, едва ли турецким властям стоит питать иллюзии относительно желания курдов обрести собственное государство.

Отказ от вооруженной борьбы, по всей видимости, отражает понимание невысокой эффективности тех методов, которых РПК придерживалась на протяжении десятилетий. Но цели остаются прежними. В той же декларации, принятой по итогам съезда, говорится, что “роспуск организационной структуры РПК не означает конец революционного движения. Это начало новой фазы, в которой борьба за свободу Курдистана и демократическое общество будет вестись новыми средствами и с новыми стратегиями”. Пока непонятно, о каких средствах и стратегиях идет речь. Но давно известно, что в дорогом костюме и удачно подобранном галстуке подчас можно добиться куда больше, нежели в полевой форме и с автоматом в руках. -0-