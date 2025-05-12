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В Литве стартовали учения с участием более тысячи военных Литвы, Латвии и Португалии
12 мая 2025 / 17:48
В Литве стартовали учения с участием более тысячи военных Литвы, Латвии и Португалии
© Архив EPA/ VALDA KALNINA/ТАСС

В Литве начались военные учения "Стипрус скидас" ("Твердый щит") с участием более 1 тыс. литовских, латвийских и португальских военнослужащих. Соответствующее сообщение распространило командование армии балтийской республики.

"Целью маневров с привлечением более одной тыс. военнослужащих является отработка планирования оборонительных операций, их подготовки и проведения с координацией действий подразделений, отвечающих за определенные территориальные зоны", - следует из сообщения.

Уточняется, что часть эпизодов учений пройдет на гражданских территориях Аникщяйского, Зарасайского, Купишкского и Рокишкского районов. "В светлое и темное время суток по намеченным маршрутам будет передвигаться военная техника, в ходе тренировки будут использоваться имитационные боеприпасы и дымовые шашки", - заявили организаторы.

С литовской стороны, помимо подразделений регулярной армии, в учениях примут участие представители интегрированных в систему Минобороны добровольческих сил охраны края и добровольческого союза стрелков. Маневры продлятся до 18 мая. 

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