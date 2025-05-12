Моди заявил, что Индия приостановила удары по Пакистану

Индия приостановила удары по Пакистану и намерена действовать в дальнейшем в зависимости от шагов Исламабада. На это обратил внимание премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с первым после начала операции "Синдур" обращением к нации.

"Мы только приостановили наши удары по Пакистану", - сказал он, отметив, что в дальнейшем Нью-Дели будет поступать "в зависимости от того, какие действия предпримет Пакистан".

"Когда было совершено нападение на Индию, мы дали достойный ответ. Если на Индию будет совершено еще одно террористическое нападение, мы ответим сокрушительным возмездием. Мы не потерпим никакого ядерного шантажа. Мы примем меры на наших условиях", - подчеркнул премьер.

Он также выразил благодарность вооруженным силам за проявленное мужество. "За последние несколько дней мы все убедились в способности и выдержке страны. Я приветствую вооруженные силы, военных, разведку и ученых", - указал глава индийского правительства.

"Мы предоставили вооруженным силам полную свободу действий, чтобы стереть террористов в пыль", - отметил он. "7 мая весь мир увидел, как наша решимость переходит в действие", - добавил Моди. "Наши силы провели точную атаку на лагеря террористов. Они не могли и подумать, что Индия способна нанести удар, который принесет такие разрушения", - сказал он.

Моди заявил, что в ответ на эти действия Пакистан решил ударить по Индии "вместо того, чтобы помочь в борьбе с терроризмом". "Индия нанесла удар в самое сердце Пакистана, наши ракеты атаковали с точностью, чтобы нанести ущерб их авиабазам", - сказал он, уточнив, что Индия согласилась прекратить военные действия только тогда, когда Исламабад пообещал воздержаться от атак.