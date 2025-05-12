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Фильм "В списках не значился" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ
12 мая 2025 / 18:44
Фильм "В списках не значился" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ
© Сергей Коньков/ ТАСС

Российский фильм "В списках не значился" режиссера Сергея Коротаева возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 184,2 млн рублей за минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 8 по 11 мая.

Режиссером картины "В списках не значился" выступил Сергей Коротаев, она снята по одноименной повести Бориса Васильева. Фильм приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Исполнителем главной роли стал Владимир Машков.

На второй позиции расположилась кинокартина "Кракен" с Александром Петровым, которая собрала 130,7 млн рублей за выходные. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская.

Третье место у российской драмы "Группа крови". За выходные фильм собрал 74 млн рублей. Картина посвящена героизму детей-сирот в годы ВОВ во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Ленинградской области, где располагались детские донорские концентрационные лагеря. Детские роли в фильме сыграли Андрей Рудыка, Ева Уилльямс, Марк Александров, Людмила Юлова и другие. Участниками взрослого актерского состава стали Карина Андоленко, Петар Зекавица, Алексей Нилов, Леонид Громов, Екатерина Домашенко, Герман Рычков и другие актеры.

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