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Трамп планирует снизить цены на лекарства в США на 59%
12 мая 2025 / 18:58
Трамп планирует снизить цены на лекарства в США на 59%
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп планирует уменьшить цены на лекарственные препараты в стране на 59%. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Truth Соц. сети.

"Цены на лекарства снизятся на 59% и больше! Стоимость бензина, энергии, продуктов и других вещей пойдет вниз. Никакой инфляции!!!" - указал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что 12 мая подпишет указ, предполагающий снижение цен на лекарства в Соединенных Штатах на 30-80%. Он отметил, что стоимость фармацевтических препаратов во всем мире может вырасти, чтобы "вернуть справедливость в Америку". 

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