В Кремле прокомментировали угрозы введения новых санкций Европы в отношении России

Для диалога с Россией не может использоваться язык ультиматумов. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу применения новых европейских санкций в отношении России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

"Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке", - отметил он в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, аналогичные угрозы Россия уже получала 10 мая, и тогда они тоже были представлены "в достаточно ультимативной форме". В этот день президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск побывали в Киеве, где в ходе переговоров с украинской стороной предложили 30-дневное перемирие с 12 мая.

В понедельник правительство ФРГ заявило, что в случае отказа Москвы от предложенного Европой и Киевом прекращения огня ЕС начнет подготовку дополнительных антироссийских санкций.

Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в 2022 году. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле.