Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
12 мая 2025 / 20:34
КОТИРОВКИ
USD
12/05
97.9241
EUR
12/05
104.8872
Новости часа
С Шойгу продлили контракт на прохождение воинской службы В Кремле прокомментировали угрозы введения новых санкций Европы в отношении России
Москва
12 мая 2025 / 20:34
Котировки
USD
12/05
97.9241
0.0000
EUR
12/05
104.8872
0.0000
Политолог Суздальцев: Украина ратифицирует сделку по недрам с США
Политолог Суздальцев: Украина ратифицирует сделку по недрам с США
Политолог Журавлев: Киев не понимает, что грозит всем лидерам Глобального Юга
Политолог Журавлев: Киев не понимает, что грозит всем лидерам Глобального Юга
Политолог Солонников: США на пути прогресса по иранскому вопросу
Политолог Солонников: США на пути прогресса по иранскому вопросу
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции
Политика
В Кремле прокомментировали угрозы введения новых санкций Европы в отношении России
12 мая 2025 / 19:12
В Кремле прокомментировали угрозы введения новых санкций Европы в отношении России
© Владимир Гердо/ ТАСС

Для диалога с Россией не может использоваться язык ультиматумов. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу применения новых европейских санкций в отношении России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

"Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке", - отметил он в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, аналогичные угрозы Россия уже получала 10 мая, и тогда они тоже были представлены "в достаточно ультимативной форме". В этот день президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск побывали в Киеве, где в ходе переговоров с украинской стороной предложили 30-дневное перемирие с 12 мая.

В понедельник правительство ФРГ заявило, что в случае отказа Москвы от предложенного Европой и Киевом прекращения огня ЕС начнет подготовку дополнительных антироссийских санкций.

Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в 2022 году. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле. 

Политолог Суздальцев: Украина ратифицирует сделку по недрам с США
Политолог Суздальцев: Украина ратифицирует сделку по недрам с США
Политолог Журавлев: Киев не понимает, что грозит всем лидерам Глобального Юга
Политолог Журавлев: Киев не понимает, что грозит всем лидерам Глобального Юга
Политолог Солонников: США на пути прогресса по иранскому вопросу
Политолог Солонников: США на пути прогресса по иранскому вопросу
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
19:20
С Шойгу продлили контракт на прохождение воинской службы
19:12
В Кремле прокомментировали угрозы введения новых санкций Европы в отношении России
18:58
Трамп планирует снизить цены на лекарства в США на 59%
18:44
Фильм "В списках не значился" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ
18:25
Моди заявил, что Индия приостановила удары по Пакистану
18:07
Вдова Гайдая Нина Гребешкова скончалась в возрасте 94 лет
17:48
В Литве стартовали учения с участием более тысячи военных Литвы, Латвии и Португалии
17:37
В России до 2036 года построят свыше 1,6 тыс. гражданских судов
17:25
Алаудинов призвал жителей России не делиться на национальности
17:11
CNN: Лула да Силва предложил свое посредничество по Украине
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры