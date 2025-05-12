С Шойгу продлили контракт на прохождение воинской службы

Контракт на прохождение воинской службы с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу продлен до 2030 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ сообщает ТАСС.

"Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, на пятилетний срок", - говорится в сообщении.

В период с 20 января 1994 по 11 мая 2012 года Шойгу занимал пост министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 11 мая по 6 ноября 2012 года - губернатор Московской области. 6 ноября 2012 года возглавил Минобороны, проработал на этом посту до 12 мая 2024 года.

12 мая 2024 года назначен секретарем Совбеза. Он один из самых опытных членов СБ - с 31 января 1994 года, а став министром обороны, вошел в число постоянных членов СБ.

Шойгу имеет воинское звание генерала армии, Герой РФ, удостоен многих других наград.