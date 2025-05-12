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ЦАХАЛ: освобожденный в секторе Газа заложник передан израильским военным
12 мая 2025 / 19:44
ЦАХАЛ: освобожденный в секторе Газа заложник передан израильским военным
© AP Photo/ Matias Delacroix/ТАСС

Удерживавшийся в секторе Газа заложник передан израильским военнослужащим, которые направляются вместе с ним на территорию еврейского государства. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

"Возвращающийся заложник в сопровождении спецподразделений Армии обороны Израиля находится на обратном пути на израильскую территорию, где он пройдет первичное медицинское освидетельствование и встретится с родными", - следует из сообщения. 

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