Общество
ЦАХАЛ: освобожденный в секторе Газа заложник передан израильским военным
12 мая 2025 / 19:44
© AP Photo/ Matias Delacroix/ТАСС
Удерживавшийся в секторе Газа заложник передан израильским военнослужащим, которые направляются вместе с ним на территорию еврейского государства. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.
"Возвращающийся заложник в сопровождении спецподразделений Армии обороны Израиля находится на обратном пути на израильскую территорию, где он пройдет первичное медицинское освидетельствование и встретится с родными", - следует из сообщения.