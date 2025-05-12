ЦАХАЛ: освобожденный в секторе Газа заложник передан израильским военным

Удерживавшийся в секторе Газа заложник передан израильским военнослужащим, которые направляются вместе с ним на территорию еврейского государства. Соответствующее сообщение распространила армейская пресс-служба.

"Возвращающийся заложник в сопровождении спецподразделений Армии обороны Израиля находится на обратном пути на израильскую территорию, где он пройдет первичное медицинское освидетельствование и встретится с родными", - следует из сообщения.