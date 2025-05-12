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Хинштейн отметил, что уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки
12 мая 2025 / 20:04
Хинштейн отметил, что уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки
© Егор Алеев/ ТАСС

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн полагает, что уровень коррупции в регионе достиг высшей должностной планки, а людям с уголовным прошлым не место в органах власти и ее структурах. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

"Люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки", - указал он.

Кроме того, Хинштейн запустил анонимный опрос в своем Telegram-канале, чтобы поинтересоваться у подписчиков, поддерживают ли они его позицию. На выбор предлагаются три варианта с ответами "Да", "Нет", "Я сам судимый". Уже через 10 минут после запуска опроса в нем приняли участие 3,5 тыс. человек. По мнению 91% респондентов, люди с уголовным прошлым не должны занимать посты во власти и властных структурах.

Некоторое время назад в ходе заседания облправительства Хинштейн сообщил, что в регионе брали на работу в муниципальные казенные учреждения людей после обвинительных судебных приговоров. Уже составлен список из более чем 70 сотрудников органов власти, подведомственных учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам.

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