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Трамп допускает возможность прилететь в Стамбул на встречу Москвы и Киева
12 мая 2025 / 20:25
Трамп допускает возможность прилететь в Стамбул на встречу Москвы и Киева
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп думает о возможной поездке в Турцию 15 мая, где могут пройти встречи между представителями Украины и России.

"Я настоял на том, чтобы встреча РФ и Украины в Стамбуле состоялась, и она состоится. Я думаю, что итоги встречи 15 мая в Турции между Москвой и Киевом будут хорошими. Я полагаю, что оба лидера России и Украины собирались быть там. Я думал о том, чтобы прилететь туда", - сказал он при общении с журналистами в Белом доме.

Американский лидер отметил, он пока не знает, где будет 15 мая, поскольку у него много встреч. Вместе с тем он допустил, что возможность поездки в Стамбул есть.

Трамп добавил, что может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговорного процесса.

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