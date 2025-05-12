День Победы: празднуем, стиснув зубы

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Период накануне Дня Победы в военно-политическом плане мало чем отличался от других периодов СВО. В чем-то, пожалуй, он прошел даже в более напряженной обстановке. Киевский режим отверг предложенную Кремлем идею праздничного перемирия и продолжил боевые действия, а атаки дронов, пожалуй, даже усилились. Мощным ударам украинских беспилотников подверглись столичный регион и другие области Центральной России, а Зеленский недвусмысленно анонсировал опасность для иностранных лидеров, собирающихся посетить Парад Победы.

Все это закономерно привело к ужесточению мер безопасности в отношении праздничных мероприятий. Однако, к счастью, обошлось без инцидентов. Парад стал демонстрацией и внутреннего облика Россия на фоне СВО, и ее места в меняющемся миропорядке. О том, что победившая в 1945-м году и сейчас воюет с безжалостным опасным врагом, напоминала и речь верховного главнокомандующего, и фронтовики-военнослужащие, торжественно идущие по брусчатке, и современные герои на трибунах – например, уже ставший легендой Андрей Григорьев, одолевший бойца ВСУ в жесткой рукопашной схватке.

Достаточно представительным был и десант зарубежных гостей. Москву посетили президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Словакии Роберт Фицо, а также президент Республики Сербской в составе Боснии Милорад Додик и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович. Рядом с Владимиром Путиным сидел лидер Китая Си Цзиньпин, опубликовавший в «Российской газете» программную статью с акцентом на возвращении Тайваня в состав Китая как на одном из главном итогов Победы 1945 года. Другими видными представителями Азии были президент Монголии, премьер-министр Мьянмы и генсек ЦК Компартии Вьетнама.

Солидным десантом отметился Ближний Восток – и президент Египта ас-Сиси, и глава Палестины Махмуд Аббас, и главнокомандующий Ливийской национальной армии Хафтар, впервые принятый в Кремле на уровне главы государства. Особенно же внушительной оказалась группа гостей из Латинской Америки и Кариб – президенты Бразилии Лула да Сильва, Кубы Мигель Диас-Канель, Венесуэлы Николас Мадуро, спецпредставитель президента Никарагуа (и его сын) Лауреано Ортега Мурильо. Со всеми этими странами были подписаны экономические и финансовые соглашения, а Диас-Канель посетил завод «Москвич» с московским градоначальником Сергеем Собяниным и договорился о поставках этих автомобилей на Остров Свободы.

Конечно, не обошлось без нашего на сегодняшний день ведущего, ближайшего и самого надежного официального союзника – КНДР. Лидер республики Ким Чен Ын, крайне редко покидающий ее пределы, Москву не посетил, но на Красной площади была солидная военная делегация во главе с генерал-полковником Ким Ен Боком, заместителем начальника генерального штаба. Теплая беседа российского президента с союзными генералами была показана в прямом эфире.

Чем ответили на это наши противники? 9 мая киевский режим и его европейские союзники устроили во Львове «день Европы». Министры иностранных дел стран ЕС и главный евродипломат Кая Каллас посетили местное кладбище и почтили память погибших военнослужащих ВСУ, а затем подписали заявлении о создании «специального трибунала под эгидой Совета Европы», который должен «судить российское руководство». «Этот трибунал обеспечит привлечение к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за агрессию против Украины», – заявила Каллас. «Преступления российской агрессивной войны не должны остаться безнаказанными. Виновные должны быть привлечены к суду. Чрезвычайно важно, что сегодня многие страны мира вместе дали политическое одобрение на создание трибунала», - вторил ей новый немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль.

А уже на следующий день Киев посетили президент Франции и главы правительств Британии и Германии. Результатом их встречи с Зеленским стал ультиматум России. «Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня сроком не менее чем на 30 дней. Мы вместе предъявляем это требование к России», - заявил киевский главарь. Стармер при этом добавил, что непринятие ультиматума приведет к «усилению санкций и наращиванию поддержки оборонного потенциала Украины, чтобы принудить Россию сесть за стол переговоров». При этом Макрон исключил прекращение военной помощи киевскому режиму во время гипотетического перемирия: «Нет никаких предварительных условий. Как и прекращение поставок оружия для защиты и сопротивления за вас [Украину]».

И Зеленский, и Макрон, и Стармер подчеркнули, что их требования и угрозы скоординированы с Вашингтоном и лично Трампом. Можно было бы считать это блефом, но позиции большинства членов команды Трампа и европейской «коалиции желающих» действительно крайне сблизились, причем публично. Так, спецпредставитель Трампа генерал Келлог выдвинул идею «демилитаризованной тридцатикилометровой зоны» вдоль нынешней линии боевого соприкосновения, которую будут контролировать натовские «миротворцы». Как известно, Россию любые варианты такого западного «миротворчества» не устраивают.

Затем вице-президент Дж. Д. Вэнс заявил: «Наша позиция такова, что мы не хотим распада Украины. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством». По его словам, «Россия хочет слишком многого» и ее под угрозой новых вторичных санкций нужно принудить к переговорам. И, наконец, министр финансов министр финансов Скотт Бессант назвал Путина «военным преступником», признав, что с ним нужно вести переговоры, но как с японскими милитаристами в 1945-м.

Новым признанием фактической солидарности с Европой отметился 8 мая лично Трамп, в соцсетях вновь призвав к месячному перемирию и пригрозив: «Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции». Телеканал NBC также сообщил о совместном плане ЕС, США и Украины по урегулированию конфликта из 22 пункта, одним из которых является то самое пресловутое перемирие. А Bloomberg со ссылкой на свои источники подтвердил совместные декларации европейских лидеров и Зеленского – по сообщению издания, европейские чиновники высшего ранга договариваются сейчас с Вашингтоном об окончательном оформлении соглашения по перемирию, и если Россия предложение не примет, на нее наложат новые санкции.

В ответ Россия устами ее президента предложила Украине начать прямые переговоры в Стамбуле, следствием которых уже может стать прекращение огня. Трамп призвал Украину «немедленно согласиться», уточнив, что в ходе переговоров участники определят, возможно ли соглашение, а если нет, то «европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом». Некоторые его сподвижники не поддержали предложение даже с оговорками. Келлог написал в соцсетях: «Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства!! Сначала безоговорочное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным обсуждениям. А не наоборот».

Судя по всему, в ближайшее время судьба конфликта так и будет решаться на полях боев, а не за переговорным столом. И по параду 9 мая это было заметно. -0-