Эрдоган считает важным шагом решение о самороспуске РПК

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает важным шагом на пути к достижению цели "Турция, свободная от терроризма" решение о самороспуске, принятое запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Мы делаем твердые шаги на пути к достижению цели - "Турция, свободная от терроризма". Сегодня мы преодолели еще один критический рубеж. Мы считаем принятое решение РПК важным для безопасности нашей страны. Двери новой эры откроются во всех сферах. Наша разведка и другие подразделения будут следить за дальнейшим процессом разоружения РПК с особой тщательностью", - отметил он в обращении к нации после заседания правительства в Анкаре, передает телеканал TRT Haber.

Некоторое время назад запрещенная в Турции и признанная террористической РПК провела съезд, на котором приняла решение самораспуститься и отказаться от почти 50-летнего вооруженного противостояния с властями республики. Согласно коммюнике съезда, с этого момента партия переходит к демократическим и политическим методам борьбы.