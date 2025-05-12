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В Иране впервые состоялась акция "Бессмертный полк"
12 мая 2025 / 20:51
В Иране впервые состоялась акция "Бессмертный полк"
© Георгий Поветкин/ ТАСС

Акция "Бессмертный полк" по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, впервые состоялась в иранском поселении Кара-Болаг провинции Голестан. Об этом сообщил участник шествия, представитель правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андрей Танаев.

"В понедельник, 12 мая, в поселении Кара-Болаг провинции Голестан впервые в истории соотечественниками-даргинцами (один из коренных народов Кавказа, исторически проживающий на территории Дагестана), предки которых принимали участие в борьбе с гитлеровскими оккупантами, были организованы мероприятия в рамках "Бессмертного полка", - отметил он в беседе с ТАСС.

Танаев уточнил, что участниками акции стали порядка 100 человек, которые принесли с собой фотографии родственников, принимавших участие в войне. Вместе с тем иранцы проявили солидарность, подготовив фотографии своих родственников-участников ирано-иракской войны (1980-1988). "Для иранского народа эта война столь значима, как и Великая Отечественная война для нашей страны", - пояснил он.

Впервые "Бессмертный полк" состоялся в 2012 году в Томске. Как правило, 9 мая или в ближайшие даты его участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. 

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