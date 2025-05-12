Новак заявил, что Россия обеспечена запасами угля более чем на 500 лет

Россия обеспечена запасами угля более чем на 500 лет, а производственные мощности уже сегодня позволяют наращивать добычу. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в публикации для журнала "Энергетическая политика".

"Развитие новых центров добычи угля обеспечит дополнительно до 250 млн тонн производственной мощности на горизонте до 2050 года. Приоритет - экологичная и безопасная отработка запасов", - указал он.

Вице-премьер отметил, что к 2050 году отрасль будет представлять собой комплекс высокотехнологичных современных предприятий с высокими экологическими стандартами. "Установленная мощность угольной генерации в Сибири и на Дальнем Востоке достигнет величины около 38 ГВт. Кроме того, планируются внедрение технологий "чистого угля" и инновационных технологий угледобычи, создание широкой линейки продуктов из угля и отходов его обогащения, а также развитие углехимии", - уточнил он.

Согласно утвержденной правительством энергетической стратегии до 2050 года, производство угля в РФ по целевому сценарию в 2030 году достигнет 530,1 млн тонн, а к 2050 году - 662 млн тонн. При этом добыча угля по итогам 2024 года составила 443,5 млн тонн.

Новак подчеркнул, что российская угольная отрасль остается опорной для ряда регионов и для экономики страны в целом.

"Россия обладает большой ресурсной базой угля и имеет все возможности для эффективного извлечения запасов и их использования для стабильного удовлетворения внутренних потребностей и развития экспортных поставок", - констатировал он.