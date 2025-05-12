Эксперты: переговоры в Стамбуле под угрозой из-за позиции Украины и ЕС

Подход президента РФ Владимира Путина по поиску реальной дипломатической развязки украинского кризиса встретил поддержку и понимание у лидеров многих стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подход [президента РФ Владимира Путина], нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил поддержку и понимание у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран", - указал представитель Кремля.

Песков напомнил, что, подводя итоги посвященных 9 Мая торжеств в Москве, многочисленных встреч и переговоров с зарубежными гостями, Путин выступил с заявлением, в котором четко и недвусмысленно изложил позицию Москвы по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле "без всяких предварительных условий".

"Тех самых прямых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Политический аналитик Михаил Павлив в связи с этим отмечает, что «результат переговоров в Стамбуле предсказать совершенно невозможно потому, что до конца не понятно, на что готова пойти Россия и где для нас граница допустимого. При этом достаточно хорошо понятно, чего будет пытаться добиваться Украина в этой ситуации. Это по сути пролог к дальнейшим переговорам».

В свою очередь старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин также скептически оценивает перспективы начала содержательных переговоров в Стамбуле. По его мнению, «российское предложение является ответом на попытку Запада ставить ультиматум России. Коалиция желающих вместе с Зеленским выдвинула России ультимативное требование прекратить военные действия и начать мирные переговоры. А Владимир Путин в ответ предложил незамедлительно начать прямые переговоры без каких-либо условий. Кроме того, здесь еще интересно то, что к обеим инициативам присоединился Дональд Трамп. Он вроде бы поддержал европейскую инициативу и точно также высказался в поддержку контринициативы Владимира Путина. Но при этом всем известна недоговороспособность Зеленского, и известно также, что коалиция желающих, которая пыталась России выдвигать ультиматум, стремится создать повод для продолжения войны. Другими словами, противоположная сторона ни о чем договариваться не хочет и не будет. А у Трампа средств воздействия на Зеленского, как об этом свидетельствует вся история их отношений, очень ограничены. Средств воздействия на своих европейских союзников у Трампа тоже имеются, но и они ограничены. Кроме того, нужно учитывать, что сейчас идет торговая война между Европой и Трампом. Поэтому, скорее всего, эти переговоры вряд ли начнутся».

Михаил Павлив также уверен, что «никакой личной встречи президентов России и Украины в Стамбуле, как того хочет Зеленский, не будет. Это провокация со стороны Зеленского. Для того, чтобы состоялась такая встреча, должен быть пройден большой путь. Я уверен, что Верховный Главнокомандующий России не будет встречаться, если такая встреча не будет некой финальной точкой».

В провокативном характере предложения Зеленского уверен и Алексей Зудин: «это чистой воды провокация, и здесь необходимо, чтобы российская сторона проявила осторожность. Потому, что Зеленский все больше напоминает взбесившееся животное и нельзя исключать никаких вариантов в том случае, если такая личная встреча все же произойдет». -0-