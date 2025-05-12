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Трамп: США и Китай вышли на "полную перезагрузку" торговых отношений
12 мая 2025 / 21:24
Трамп: США и Китай вышли на "полную перезагрузку" торговых отношений
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС

Договоренности между США и Китаем по снижению тарифов не включают примененные ранее американской администрацией таможенные пошлины в отношении всех импортируемых автомобили, стали, алюминия и потенциальных пошлин на фармацевтические препараты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами в Белом доме.

"Вчера мы добились полной перезагрузки отношений с Китаем после продуктивных переговоров в Женеве. Обе стороны теперь согласны снизить тарифы, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней, пока переговорщики продолжают работу над крупнейшими структурными вопросами. И я хочу отметить, что есть несколько моментов. Эти договоренности не включают уже действующие тарифы - не включают тарифы на автомобили, сталь, алюминий, такие тарифы, которые могут быть введены на фармацевтическую продукцию", - указал он.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Вместе с тем администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 9 апреля американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме уточнили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%".

США трижды повышали дополнительные тарифы на китайский импорт, в итоге они достигли 145%. Китай в апреле в качестве ответа зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, доведя их до 125%. Переговоры по торгово-экономическим вопросам между Вашингтоном и Пекином прошли в Швейцарии 10-11 мая. 12 мая стороны информировали о взаимном сокращении пошлин с 14 мая текущего года.

10 февраля Трамп поручил установить тарифы в размере 25% на весь импорт стали и алюминия. 

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