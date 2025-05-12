Санду заявила, что пока не готова принять верительные грамоты у посла РФ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не готова принять верительные грамоты у нового российского посла в Кишиневе Олега Озерова.

"У нас уже несколько раз была намечена процедура вручения верительных грамот, но каждый раз, когда это должно было произойти, мы видели крайне недружественные действия со стороны Кремля. И, безусловно, это не способствовало завершению этого процесса", - сказала она в интервью телеканалу TV-8. "Объявим, когда это будет", - ответила Санду на уточняющий вопрос о том, планируется ли эта церемония на нынешнем этапе.

В феврале Озеров сообщил, что получил агреман от Кишинева, 4 октября прибыл в Молдавию, 24 октября вручил копии верительных грамот, получив аккредитацию. По его словам, с точки зрения международного законодательства это означает, что посол обладает полными полномочиями. При этом принятие верительных грамот президентом Молдавии до сих пор не произошло.

Российско-молдавские отношения охладели в 2021 году после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они заметно ухудшились, когда Молдавия присоединилась к санкциям против РФ, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов.