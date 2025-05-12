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Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США о недрах
12 мая 2025 / 21:43
Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США о недрах
© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Владимир Зеленский утвердил ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США, передает телеканала "Киев 24". Правительство Украины 1 мая представило текст подписанного с США документа по недрам.

"Владимир Зеленский подписал проект закона о полезных ископаемых, ратификацию которого ранее поддержала Верховная рада", - следует из сообщения.

После подписания соглашения с США министр финансов Украины Юлия Свириденко заявила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых. При этом США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Кроме того, сделка не подразумевает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине.

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