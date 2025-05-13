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Уиткофф считает, что Россия стремится к мирному урегулированию украинского конфликта
13 мая 2025 / 10:11
Уиткофф считает, что Россия стремится к мирному урегулированию украинского конфликта
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уверен в том, что Россия заинтересована в мирном разрешении украинского конфликта.

"На мой взгляд, русские действительно хотят мирного урегулирования. Обе стороны пытаются понять, что это для них значит. Наша задача - собрать их в одном месте и показать, что не стоит идти по пути, альтернативному мирному урегулированию", - сказал чиновник порталу Breitbart News.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп просил его вести диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы понять позицию каждого и попытаться найти решение. "Мы выступаем за прямые переговоры между двумя сторонами как можно скорее. Мы должны убедить всех, что ответственный способ решения этой проблемы - дипломатия", - указал Уиткофф.

Как уточняет портал, интервью было записано 8 мая.

В минувшее воскресенье Путин предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в 2022 году. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле.

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