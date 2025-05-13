Киберполиция перечислила данные, которые никогда нельзя никому сообщать

Киберполиция назвала основные данные, которые нельзя никогда и никому сообщать, чтобы не стать жертвой мошенников.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России обратили внимание, что в киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. "Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества. Ниже приводится перечень ключевых данных, которые всегда должны оставаться при вас", - следует из сообщения управления в Telegram-канале.

Таким образом, к данным, которые никому нельзя сообщать, относятся номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения.

"Персональные документы: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов", - также включены в перечень данных, которые нельзя разглашать. Вместе с тем не стоит разглашать приватную информацию: адрес, номера родственников, маршрут поездки, точное местоположение в режиме реального времени, особенно - в открытых аккаунтах.

Кроме того, сообщать нельзя комбинации данных: имя + дата рождения + номер телефона. Отмечается, что этих сведений уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита.

Подчеркивается, что "никто из официальных структур - ни банк, ни "Госуслуги", ни полиция - не попросит у вас коды доступа или паспорт по телефону или в чате".