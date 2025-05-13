Великобритания может стать частью европейский вооруженных сил, что формирует условия для превращения сообщества в "европейскую НАТО". Соответствующее сообщение разместил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Продолжается усиление военной составляющей Европейского союза с перспективой превращения ЕС в военный альянс. Готовится подписание так называемого оборонного пакта между Евросоюзом и Британией, согласно которому британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил. Британия, по сути, возвращается в Европу в военном отношении. Таким образом создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО", - указал он.

Парламентарий также отметил, что усиление военного сотрудничества между Британией и Евросоюзом осуществляется на русофобской основе.