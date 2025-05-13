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Пушков отметил, что ЕС постепенно превращается в "европейскую НАТО
13 мая 2025 / 10:49
Пушков отметил, что ЕС постепенно превращается в "европейскую НАТО
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Великобритания может стать частью европейский вооруженных сил, что формирует условия для превращения сообщества в "европейскую НАТО". Соответствующее сообщение разместил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Продолжается усиление военной составляющей Европейского союза с перспективой превращения ЕС в военный альянс. Готовится подписание так называемого оборонного пакта между Евросоюзом и Британией, согласно которому британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил. Британия, по сути, возвращается в Европу в военном отношении. Таким образом создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО", - указал он.

Парламентарий также отметил, что усиление военного сотрудничества между Британией и Евросоюзом осуществляется на русофобской основе. 

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