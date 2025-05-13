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Глава РАН заявил, что процесс "утечки мозгов" из России приостановился
13 мая 2025 / 11:17
Глава РАН заявил, что процесс "утечки мозгов" из России приостановился
© Денис Вышинский/ ТАСC

В Россию вернулись много известных ученых, процесс "утечки мозгов" из страны приостановился. Об этом заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников в беседе с ТАСС.

"В Россию вернулись много моих друзей, известных ученых. У нас в Институте молекулярной электроники несколько десятков человек вернулись из-за рубежа. Если в целом посмотреть, то мы видим, что процесс "утечки мозгов" приостановился. Сегодня, я думаю, условия для наших ученых улучшаются, поскольку мы видим, как программы, связанные с технологической независимостью, а потом с осознанием того, что ключевые позиции мы должны делать у себя, привели к тому, что наука стала востребована. И в этой связи по моим прогнозам, у нас в ближайшее время с точки зрения научных исследований наступит Ренессанс", - указал собеседник агентства.

По его словам, государство стремится вкладывать ресурсы в развитие научных исследований. "Наши исследователи в России будут востребованы", - добавил Красников.

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