Кравцов заявил, что регионы готовы к проведению основного периода ЕГЭ и ОГЭ

Минпросвещения РФ получило доклады о готовности всех регионов к проведению основного периода ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в текущем году.

"В целом система готова к проведению единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. От всех регионов мы получили соответствующие доклады. Кроме того, Рособрнадзор совместно с региональными министерствами проверил пункты проведения экзаменов", - указал он.