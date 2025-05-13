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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился ростом
13 мая 2025 / 11:46
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился ростом
© AP Photo/ Pavel Golovkin/ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 13 мая отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,33%, до 2 939,77 пункта, индекс РТС поднимался на 0,33% - до 1 144,9 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 0,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,151 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 938,08 пункта (+0,27%), индекс РТС составлял 1 144,24 пункта (+0,27%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост до 11,171 рубля (+2,2 копейки).

Мосбиржа с 1 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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