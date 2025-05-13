На Чукотке учредили новый праздник - День многодетной семьи

На Чукотке учредили новый региональный праздник - День многодетной семьи. Об этом со ссылкой на окружной Департамент социальной политики сообщает ТАСС.

"Этот праздник позволит оценить и признать труд родителей, продемонстрировать им поддержку и уважение. На таких мероприятиях родители смогут обмениваться своим опытом, получать советы и знания", - указали в профильном департаменте.

Уточняется, что новый праздник будет отмечаться на Чукотке в третье воскресенье сентября.

Согласно данным окружного правительства, число многодетных семей на Чукотке составляет около 1 200. Из них порядка 100 семей воспитывают пять и более детей.