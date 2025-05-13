Депардье получил во Франции 18 месяцев условно по делу о домогательствах

Суд в Париже признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемочной площадке в 2021 году, актер получил 18 месяцев лишения свободы условно. Об этом информировал телеканал BFMTV.

Так, суд удовлетворил жалобы 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера по имени Сара. По утверждению обеих сотрудниц киностудии, во время съемок картины "Зеленые ставни" (Les volets verts, 2022) Депардье непристойно шутил и распускал руки.

Кроме того, суд постановил включить актера в базу людей, совершивших преступления на сексуальной почве, и распорядился на два года лишить его права участвовать в выборах. При этом судьи не удовлетворили требование прокуратуры о выплате компенсации морального вреда в размере €20 тыс. и направлении актера на обязательное психологическое лечение.

Актер не присутствовал на оглашении приговора. По данным СМИ, в настоящее время он задействован на съемках фильма Фанни Ардан в Португалии.