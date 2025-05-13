Безопасность
Российские ВС освободили Миролюбовку в ДНР
13 мая 2025 / 12:49
© Иван Высочинский/ ТАСС
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Миролюбовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Миролюбовка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
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