Российские ВС освободили Миролюбовку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили Миролюбовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Миролюбовка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.