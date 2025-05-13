Песков сообщил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле

Подготовка Москвы к переговорам с Киевом в Стамбуле продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые намечены на 15 мая", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, от других комментариев по планируемой российско-украинской встрече в Стамбуле Кремль пока воздержится.