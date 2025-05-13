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Песков сообщил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле
13 мая 2025 / 13:06
Песков сообщил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Подготовка Москвы к переговорам с Киевом в Стамбуле продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые намечены на 15 мая", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, от других комментариев по планируемой российско-украинской встрече в Стамбуле Кремль пока воздержится.

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