Президент РФ поручил отчислять 10% от проката зарубежной анимации на финансирование российской

Президент России Владимир Путин поручил правительству во взаимодействии с федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, на финансирование отечественных.

Перечень поручений российского лидера по итогам заседания Совета по культуре и искусству размещен на сайте Кремля.

Вместе с тем глава государства дал поручение выработать механизмы, обеспечивающие направление 20% средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов.

Ответственные за поручение - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов. Срок предоставления соответствующего доклада - 30 ноября.