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ФРГ: курс прежний – русофобия и война
Новый канцлер грозит России санкциями
13 мая 2025 / 14:34
ФРГ: курс прежний – русофобия и война

Павел Александров, международный обозреватель

Споткнувшийся в первом туре на выборах канцлера в Бундестаге, но все-таки попавший в заветное кресло по результатам второго тура при помощи оппозиционных «Зеленой» и Левой партий председатель ХДС Фридрих Мерц с места в карьер решил начать поднимать свой авторитет на международной арене, стремясь стать европейским лидером. Отдавать эту позицию президенту Франции Макрону или премьер-министру Франции Стармеру он явно не собирается, хотя и отдаляться от них не в его интересах. Этим можно объяснить и его срочный визит в Париж, и совместную поездку в Киев для подтверждения европейского единства в деле поддержки неонацистского режима на Украине, коли с трансатлантическим единством дела идут, мягко говоря, плоховато.

По всей вероятности, новый немецкий канцлер считает себя хорошим аналитиком, если предпочел не срочные заботы о выводе собственной страны из экономического кризиса, а практически ежедневные угрозы в адрес России, присоединившись к хору европейских русофобов. Так, в ходе своего первого визита в Брюссель в новом качестве в гости к ЕС и НАТО Фридрих Мерц пообещал Кремлю дальнейшие санкции, если Россия в ближайшее время не согласится на длительное прекращение боевых действий и мирные переговоры. «Мы требуем, чтобы Россия, наконец, встала на путь настоящих мирных переговоров», заявил Мерц, подчеркнув, что «если этого не произойдет, то вместе с нашими европейскими партнерами и США мы без колебаний продолжим усиливать санкционное давление».

Обращает на себя внимание, что интонации этого германца, уже, видимо, считающего себя новым «железным канцлером», как-то очень напоминают тональность высказываний французского «петушка» - президента Макрона. Тот регулярно пытается то договориться с президентом США Трампом, то дозвониться в Кремль, к Путину. Но и то, и другое у этого «наполеончика» плохо получается. Мерца же, похоже, вдохновил состоявшийся у него за день до поездки в Брюссель телефонный разговор с главным заокеанским куратором. Как сообщил в этой связи сам канцлер ФРГ, в беседе он выразил поддержку плана Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине с тем, чтобы «потребовать от России прекращения огня и создать предпосылки для заключения настоящего мирного договора».

Кстати, перед субботней поездкой в Киев на встречу «коалиции желающих» Мерц, Макрон и Стармер сделали совместное заявление, в котором пригрозили России новыми санкциями за неприятие условий Украины по перемирию. Аналогичное заявление Мерц сделал и в интервью газете Bild. При этом он утверждал, что ЕС и Великобритания координируют свои действия с США. Вполне вероятно, что канцлер не врет, ведь из-за океана уже доносятся сигналы неудовольствия «завышенными требованиями России».

Всё это похоже на натужные потуги Запада напугать Россию. Однако, во-первых, напугать Москву новыми санкциями и увеличением поставок вооружений альянсом нервных русофобов вряд ли получится, а во-вторых, у них мало шансов в очередной раз обмануть «доверчивых русских». Ведь на фоне того, что Киев пока так и не отменил «самозапрет» на переговоры с Кремлем, а на линии боевого соприкосновения российские войска неумолимо продвигаются на Запад, давать, с нашей стороны, возможность врагу восполнить потери живой силы, вооружений и боекомплекта, было бы неразумно.

Это сподвигло бы ВСУ на продолжение и активизацию попыток пробиться на территорию Курской и Белгородской областей. Кроме того, после того, как во время недавно предложенных Москвой в одностороннем порядке двух перемирий – Пасхального и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Украина буквально тысячи раз эти перемирия нарушала, доверия к Киеву у нас никто не испытывает. Как, впрочем, и к его западным партнерам тоже.

Антироссийская позиция нового правительства ФРГ подтверждается и высказываниями соратника Мерца по ХДС министра иностранных дел Йохана Вадефуля: «Россия для нас навсегда останется врагом». Так он заявил в конце минувшего года, когда знакомые всем нам Вован и Лексус дозвонились до этого политика, якобы, из Администрации президента Украины, сообщает немецкий портал NachDеnkSeiten. Между тем, столичная Berliner Zeitung, обращает внимание и на опубликованный уже в апреле этого года твит г-на Вадефуля: «Самую большую угрозу для нас – для нашей жизни, для нашей правовой системы, да и просто для жизни всех людей в Европе сейчас представляет Россия. Поскольку мы поддерживаем Украину, на нас лежит ответственность более четко обозначать эту угрозу. Это – главная задача».

Вот поэтому власти Германии, не скрывая своих планов, и стремятся максимально быстро усилить свой Бундесвер, подготовив его к войне против нашей страны. Пока же эта подготовка продолжается, Берлин вместе со своими партнерами-русофобами в ЕС и НАТО хочет максимально вооружить ВСУ, чтобы украинцы платили своими жизнями за стремление Запада как можно сильнее обескровить и ослабить Россию. -0-

 

 

 

 

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