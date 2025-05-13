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Россия и Иран завершат интеграцию платежных систем до конца 2025 года
13 мая 2025 / 13:44
Россия и Иран завершат интеграцию платежных систем до конца 2025 года
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Завершить интеграцию российской платежной системы "Мир" и иранской Shetab планируется в декабре текущего года. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Ирана Асгар Абольхасани.

"На третьем, заключительном, этапе интеграции платежных систем граждане Ирана смогут совершать покупки в терминалах российских магазинов, используя соответствующее приложение на смартфоне. Этот этап будет реализован в пилотном режиме в сентябре и полностью реализован в декабре 2025 года", - цитирует его пресс-служба иранского Центробанка.

Во вторник, 13 мая, завершился второй этап интеграции систем "Мир" и Shetab - теперь граждане РФ могут расплачиваться картами "Мир" в исламской республике.

Россия и Иран объявили об интеграции национальных платежных систем в июле прошлого года, работа над ней проходит в три этапа. С 11 ноября 2024 года владельцы иранских карт Shetab могут снимать с них рубли в банкоматах на территории РФ (первый этап), с 13 мая 2025 года россияне имеют возможность расплачиваться на иранских терминалах картами "Мир" с технологией бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay (второй этап). После завершения третьего этапа иранцы смогут расплачиваться своими картами в России.

Помимо России и Ирана, карта "Мир" действует в 13 странах. В девяти из них (Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Лаосе, Молдавии, Мьянме, Таджикистане и Никарагуа) платежная система работает с ограничениями. Без ограничений "Мир" действует в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.

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