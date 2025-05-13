Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 375 военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции (СВО) составили порядка 1 375 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Потери противника в зоне группировки "Север" составили более 195 военнослужащих и три танка, группировки "Запад" - свыше 210 военнослужащих, танк, и три боевые бронемашины, группировки "Юг" - более 290 военнослужащих, пять боевых бронемашин, группировки "Центр" - более 470 военнослужащих, семь боевых бронемашин, группировки "Восток" - свыше 160 военнослужащих и две боевые бронемашины, и группировки "Днепр" - более 50 военнослужащих.

Кроме того, в зоне действия российских группировок войск противник потерял 17 орудий полевой артиллерии.