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Вучич отреагировал на призыв главы Евросовета осудить Россию
13 мая 2025 / 14:23
Вучич отреагировал на призыв главы Евросовета осудить Россию
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич, реагируя на призыв главы Евросовета Антониу Кошты "преодолеть свою историю" и осудить Россию подчеркнул, что его обязанность - служить только своему народу.

"Я обязан служить народу Сербии и не обязан никому подчиняться. Я всегда буду действовать именно так. Я объявил о своем визите в Москву и никогда не лгал. Очевидно, что мы отмечали 80-летие Победы над фашизмом. Мы также обсудили газовый контракт. Сербия идет по европейскому пути, но порой ее президент оказывается непокорным, но даже такой непокорный президент никогда не ставил под сомнение европейский путь своей страны", - сказал Вучич по итогам встречи с Коштой.

Ранее Кошта призвал Белград вместе с ЕС "преодолеть свою историю", полностью поддержать внешнюю политику сообщества, осудить Россию и поддерживать Украину, а также нормализовать отношения с Косово, что, по его словам, необходимо для продолжения процесса приема Сербии в Евросоюз.

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