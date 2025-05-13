Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 21 апреля опускался ниже 80 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 80 руб. впервые с 21 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 10:07 мск, курс американской валюты снизился на 1,62% и торговался на уровне 79,7 руб. К 10:27 мск курс доллара замедлил снижение и находился на отметке в 80,63 руб. (-0,47%).

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке терял 0,23%, опускаясь до 89,651 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.