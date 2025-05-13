Мишустин подчеркнул важность независимости от зарубежных комплектующих техники

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил важность обеспечения независимости страны от зарубежных комплектующих электротехнической продукции. Соответствующий вопрос он обсудил с председателем стратегического комитета УК "КЭАЗ" (Курский электроаппаратный завод) Андреем Канунниковым.

"Для надежной работы всех объектов критической инфраструктуры - это и энергетика, и транспорт, и стратегические предприятия, безусловно, нужно обеспечивать независимость от иностранных комплектующих и компонентов, в том числе и в части коммутационного защитного низковольтного оборудования", - указал он.

По словам премьера, Курский электроаппаратный завод производит электротехническую продукцию, которая нужна для распределения электроэнергии, для промышленной автоматизации и для многих других областей применения.

"Это очень важное направление, развитие которого необходимо для выполнения поставленных президентом задач по усилению промышленного и технологического суверенитета страны", - подчеркнул Мишустин.