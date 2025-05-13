Политолог Журавлев: глава государства появляется на переговорах, когда решения уже приняты

Приезд президента РФ Путина на переговоры по урегулированию украинского кризиса в Стамбул в принципе можно допустить. Другой вопрос: насколько это имеет смысл? Неважно, хорошая или плохая Украина – глава государства появляется на переговорах, когда решение уже принято. Выработкой решения, нахождением компромиссов, сближением позиций и так далее занимаются обычно другие люди.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a92fccc1eb30fbd0d6ae963305bd41a2/