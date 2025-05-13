Политолог Макаренко о новых санкциях против России

Санкции, которые США могут ввести против России в случае, если Америка выйдет из переговорного процесса по Украине, сами они называют вторичными. То есть, эти санкции могут затронуть те компании, которые занимаются перепродажей российских энергоресурсов и тех товаров, которые Россия представляет на международных рынках.

Возникает вопрос: они запретят вывоз ядерного топлива или урана в США? Ответ – нет. Американцы всегда будут ориентироваться прежде всего на собственные интересы.

Да, они могут нанести удар по государствам-партнерам России. Но, насколько такие санкции будут чувствительны для самой России? Не все страны находятся под контролем США.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/853720f9944faa17c76103295240514a/