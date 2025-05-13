Площадь лесных пожаров в Забайкалье составила более 500 тыс. га

В Забайкальском крае площадь лесных пожаров возросла до 576 тыс. га. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.

"На территории Забайкальского края действуют 45 лесных пожаров на площади свыше 576 тыс. га, из них семь локализованы на площади боле 117 тыс. га", - говорится в сообщении. Днем ранее, в понедельник, площадь пожаров составляла 484 тыс. га.

МЧС взяло на особый контроль ситуацию в Читинском районе, там лес горит на площади 31 тыс. га. К тушению огня привлекается самолет Ил-76 МЧС, сбросивший на зону возгорания 126 тонн воды. Экипаж смог сделать три захода по причине сильной задымленности.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в лесах действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля в регионе введен режим ЧС федерального уровня.

Основными причинами лесных пожаров являются палы сухой травы, непотушенные костры и другие факторы, связанные с деятельностью человека.